Volley, Turchia-Thailandia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming quarti VNL femminile 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto pronto per Turchia-Thailandia, sfida valevole per i quarti di finale della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Archiviata la fase preliminare, si inizia a fare sul serio: d’ora in poi non sono ammessi errori, solo partite da dentro o fuori. Le padrone di casa, allenate dall’italiano Giovanni Guidetti, non dovranno commettere l’errore di sottovalutare la formazione asiatica, grande sorpresa del torneo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di mercoledì 13 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per idi finale dellaNations League (VNL). Archiviata la fase preliminare, si inizia a fare sul serio: d’ora in poi non sono ammessi errori, solo partite da dentro o fuori. Le padrone di casa, allenate dall’italiano Giovanni Guidetti, non dovranno commettere l’errore di sottovalutare la formazione asiatica, grande sorpresa del torneo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di mercoledì 13 luglio ad Ankara, in. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE ...

Pubblicità

Angy_05_12 : RT @yoliebes: SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER VOLLEY ?? 13-17 Luglio FINAL 8 #VNL FEMMINILE?? Brasile ???? vs Giappone ???? 13.07 h. 14.00 U… - yoliebes : SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER VOLLEY ?? 13-17 Luglio FINAL 8 #VNL FEMMINILE?? Brasile ???? vs Giappone ???? 13.07… - simonabastiani : #Volley Esordio vincente della Nazionale Under 22 maschile ai Campionati Europei di categoria che hanno preso il vi… - gemelli_atipica : RT @yoliebes: SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER VOLLEY ?? Le 8 classificate alla Final 8 della #VNL femminile di Ankara: Usa???? Brasile???? I… - yoliebes : SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER VOLLEY ?? Le 8 classificate alla Final 8 della #VNL femminile di Ankara: Usa???? B… -