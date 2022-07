Volley, l’Italia liquida l’Olanda e vola in semifinale agli Europei Under 22. Rinaldi e Magalini al top (Di giovedì 14 luglio 2022) l’Italia prosegue il proprio percorso netto agli Europei Under 22 di Volley maschile. Gli azzurri hanno travolto l’Olanda con un secco 3-0 (25-19; 25-19; 25-17) e hanno infilato la terza vittoria consecutiva a Tarnow (Polonia), conquistando il primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza torneranno in campo sabato 16 luglio (ore 20.00) per fronteggiare la Polonia, seconda nell’altro raggruppamento alle spalle della Francia, a sua volta attesa dall’incrocio con la Turchia. l’Italia ha sempre condotto agevolmente il match, passando in vantaggio sin dalle prime battute dei tre set e non permettendo mai agli avversari di rientrare in gioco. Il regista Paolo Porro è riuscito a sfruttare al meglio l’opposto ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)prosegue il proprio percorso netto22 dimaschile. Gli azzurri hanno travoltocon un secco 3-0 (25-19; 25-19; 25-17) e hanno infilato la terza vittoria consecutiva a Tarnow (Polonia), conquistando il primo posto nel girone e la qualificazione alle semifinali. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza torneranno in campo sabato 16 luglio (ore 20.00) per fronteggiare la Polonia, seconda nell’altro raggruppamento alle spalle della Francia, a sua volta attesa dall’incrocio con la Turchia.ha sempre condotto agevolmente il match, passando in vantaggio sin dalle prime battute dei tre set e non permettendo maiavversari di rientrare in gioco. Il regista Paolo Porro è riuscito a sfruttare al meglio l’opposto ...

