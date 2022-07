Volley, Italia in semifinale agli Europei Under 18: Bristot e Magliano show contro la Polonia (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia vola in semifinale agli Europei Under 18 di Volley maschile. Gli azzurri dovevano assolutamente battere la Polonia per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta e hanno timbrato il cartellino imponendosi per 3-1 (25-23; 25-20; 19-25; 25-18), chiudendo così il raggruppamento al primo posto da imbattuti (5 vittorie, 13 punti). La nostra Nazionale tornerà in campo sabato 16 luglio per fronteggiare la Serbia, seconda nell’altro girone alle spalle della Francia, che a sua volta incrocerà la Bulgaria. Prestazione di forza da parte dei ragazzi di Michele Zanin, capaci di giganteggiare nei primi due set e poi di non abbattersi dopo che gli avversari avevano accorciato le distanze imponendosi nella terza frazione. Lo schiacciatore Alessandro ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) L’vola in18 dimaschile. Gli azzurri dovevano assolutamente battere laper qualificarsi alla fase a eliminazione diretta e hanno timbrato il cartellino imponendosi per 3-1 (25-23; 25-20; 19-25; 25-18), chiudendo così il raggruppamento al primo posto da imbattuti (5 vittorie, 13 punti). La nostra Nazionale tornerà in campo sabato 16 luglio per fronteggiare la Serbia, seconda nell’altro girone alle spalle della Francia, che a sua volta incrocerà la Bulgaria. Prestazione di forza da parte dei ragazzi di Michele Zanin, capaci di giganteggiare nei primi due set e poi di non abbattersi dopo che gli avversari avevano accorciato le distanze imponendosi nella terza frazione. Lo schiacciatore Alessandro ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Nations League Volley, l’Italia batte la Cina 3 a 1: è in semifinale. Egonu realizza 36 punti - Gazzetta_it : Super Egonu! L'Italia batte 3-1 la Cina ed è in semifinale di Nations League - SkySport : #Volley, Paola #Egonu trascina l'Italia in semifinale di #NationsLeague #SkySport - Cassandra9112 : Ah benissimo adesso diamo pure la precedenza a squadre che non sono l’Italia all’europeo di calcio piuttosto che a… - MAOgunremi : RT @SkySport: ULTIM'ORA #VOLLEY #VNLFINALS, LA #TURCHIA BATTE LA #THAILANDIA 3-1: SABATO ALLE 17.30 AFFRONTERA' L'#ITALIA IN SEMIFINALE #V… -