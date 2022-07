Volley, Italia-Cina in tv oggi: canale, orario e diretta streaming quarti VNL femminile 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto pronto per Italia-Cina, sfida valevole per i quarti di finale della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci da dieci vittorie su dodici, dovranno vedersela nel primo turno ad eliminazione diretta con la forte squadra cinese, che ha conquistato otto vittorie nella fase preliminare. Partita da dentro o fuori, in cui Sylla e compagne dovranno partire con il piede giusto per provare ad accedere in semifinale. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 Italiane di giovedì 14 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per idi finale dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci da dieci vittorie su dodici, dovranno vedersela nel primo turno ad eliminazionecon la forte squadra cinese, che ha conquistato otto vittorie nella fase preliminare. Partita da dentro o fuori, in cui Sylla e compagne dovranno partire con il piede giusto per provare ad accedere in semifinale. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00ne di giovedì 14 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO ...

