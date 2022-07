Volley femminile, l’Italia sfiderà la Turchia nella semifinale di Nations League. La banda Guidetti regola la Thailandia (Di giovedì 14 luglio 2022) l’Italia affronterà la Turchia nella semifinale della Nations League 2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa, che nel pomeriggio hanno battuto la Cina per 3-1, torneranno in campo sabato 16 luglio (ore 17.30) per fronteggiare le anatoliche, oggi capaci di avere la meglio sulla Thailandia per 3-1 (23-25; 25-15; 25-18; 25-21). Le padrone di casa si sono fatte sorprendere dalle asiatiche nel primo, ma poi hanno messo il turbo spinte dal pubblico casalingo di Ankara e sono riuscite a imporsi rispettando il pronostico della vigilia. La banda di coach Giovanni Guidetti prosegue la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante ed è pronta per fronteggiare la nostra Nazionale in ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)affronterà ladella2022 di. Le Campionesse d’Europa, che nel pomeriggio hanno battuto la Cina per 3-1, torneranno in campo sabato 16 luglio (ore 17.30) per fronteggiare le anatoliche, oggi capaci di avere la meglio sullaper 3-1 (23-25; 25-15; 25-18; 25-21). Le padrone di casa si sono fatte sorprendere dalle asiatiche nel primo, ma poi hanno messo il turbo spinte dal pubblico casalingo di Ankara e sono riuscite a imporsi rispettando il pronostico della vigilia. Ladi coach Giovanniprosegue la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante ed è pronta per fronteggiare la nostra Nazionale in ...

