Volley femminile, l’Italia rimonta la Serbia da 0-2 e vola in semifinale agli Europei Under 21 (Di giovedì 14 luglio 2022) l’Italia si è resa protagonista di una spettacolare rimonta agli Europei Under 21 di Volley femminile: sotto 0-2 contro la Serbia, le azzurre si sono esaltate e hanno confezionato uno strepitoso ribaltone. La nostra Nazionale si è imposta per 3-1 (23-25; 13-25; 25-17; 25-17; 21-19), annullando anche cinque match-point in un tie-break al cardiopalma. Le ragazze di coach Luca Pieragnoli hanno così infilato la terza vittoria consecutiva di fronte al rovente pubblico del PalaTatarella di Cerignola (in provincia di Bari) e hanno conquistato il primo posto nel girone (3 vittorie, 8 punti), qualificandosi così per le semifinali. l’Italia tornerà in campo tra un paio di giorni (sabato 16 luglio, ore 17.30) per fronteggiare la Turchia, mentre ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)si è resa protagonista di una spettacolare21 di: sotto 0-2 contro la, le azzurre si sono esaltate e hanno confezionato uno strepitoso ribaltone. La nostra Nazionale si è imposta per 3-1 (23-25; 13-25; 25-17; 25-17; 21-19), annullando anche cinque match-point in un tie-break al cardiopalma. Le ragazze di coach Luca Pieragnoli hanno così infilato la terza vittoria consecutiva di fronte al rovente pubblico del PalaTatarella di Cerignola (in provincia di Bari) e hanno conquistato il primo posto nel girone (3 vittorie, 8 punti), qualificandosi così per le semifinali.tornerà in campo tra un paio di giorni (sabato 16 luglio, ore 17.30) per fronteggiare la Turchia, mentre ...

