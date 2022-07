Volley femminile, l’Italia piccona la Muraglia Cinese e vola in semifinale! Paola Egonu straripante (36 punti) (Di giovedì 14 luglio 2022) l’Italia ha conquistato la qualificazione alle semifinali della Nations League 2022 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22) al termine di una partita estremamente combattuta e si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Le azzurre torneranno in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente dell’incontro tra la Turchia e la Thailandia: sulla carta si preannuncia una rovente sfida con le anatoliche guidate da Giovanni Guidetti, che avranno il sostegno del proprio pubblico di Ankara. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno saputo mostrare i muscoli nei primi due set, rimontando da 9-15 nel primo sul turno in battuta di Egonu. Nel terzo parziale hanno rimontato da 8-16 fino al ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)ha conquistato la qualificazione alle semifinali della Nations League 2022 di. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-22; 25-19; 24-26; 25-22) al termine di una partita estremamente combattuta e si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Le azzurre torneranno in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente dell’incontro tra la Turchia e la Thailandia: sulla carta si preannuncia una rovente sfida con le anatoliche guidate da Giovanni Guidetti, che avranno il sostegno del proprio pubblico di Ankara. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno saputo mostrare i muscoli nei primi due set, rimontando da 9-15 nel primo sul turno in battuta di. Nel terzo parziale hanno rimontato da 8-16 fino al ...

