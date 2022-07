Volley femminile, Italia-Cina 3-1: le pagelle delle azzurre. Squadra Egonu-dipendente, brilla De Gennaro (Di giovedì 14 luglio 2022) pagelle Italia-Cina 3-1 Paola Egonu, 8,5: è la stella cometa della Nazionale. Da una sua devastante serie al servizio, l’Italia riesce a colmare un gap di ben 6 punti nel corso del primo set. Mette a segno 36 punti, con 4 ace. Può fare di più a muro. La sensazione è che la presenza di questa fuoriclasse tenda a deresponsabilizzare le altre attaccanti. Mazzanti dovrà evitare ad ogni costo che si accentui sempre più la “Egonu-dipendenza”. Caterina Bosetti, 7,5: una giocatrice preziosa. Dà solidità in ricezione, è sempre vigile in difesa, anche in battuta mette più volte in difficoltà le asiatiche, soprattutto con una formidabile serie nel corso del terzo parziale che consente alle azzurre di rifarsi sotto dopo essere state in svantaggio anche di 8 punti. In attacco ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)3-1 Paola, 8,5: è la stella cometa della Nazionale. Da una sua devastante serie al servizio, l’riesce a colmare un gap di ben 6 punti nel corso del primo set. Mette a segno 36 punti, con 4 ace. Può fare di più a muro. La sensazione è che la presenza di questa fuoriclasse tenda a deresponsabilizzare le altre attaccanti. Mazzanti dovrà evitare ad ogni costo che si accentui sempre più la “-dipendenza”. Caterina Bosetti, 7,5: una giocatrice preziosa. Dà solidità in ricezione, è sempre vigile in difesa, anche in battuta mette più volte in difficoltà le asiatiche, soprattutto con una formidabile serie nel corso del terzo parziale che consente alledi rifarsi sotto dopo essere state in svantaggio anche di 8 punti. In attacco ...

