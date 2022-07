Vola l’inflazione in Italia: quest’anno toccherà livelli record (7,4%). L’Ue: «Economia a rischio con la crisi del gas» (Di giovedì 14 luglio 2022) l’inflazione in Italia toccherà quest’anno livelli da record. Il dato raggiungerà il 7,4 per cento per poi scendere al 3,4 nel 2023. Sono queste le previsioni estive della Commissione europea. La pressione sui prezzi delle materie prime si ridurrà solo nel 2023 ed è probabile che quest’anno aumenti ulteriormente quella sui prodotti alimentari a causa della grave siccità che sta colpendo soprattutto il nord Italia. Bruxelles prevede anche un aumento del Pil al 2,9 per cento, rispetto al 2,4 stimato a maggio. Il prossimo anno, invece, la crescita del Pil dovrebbe attestarsi attorno allo 0,9 per cento nel 2023. Sul fronte della crisi energetica non si vedono miglioramenti nel breve periodo. A incidere è la guerra in corso in Ucraina che ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022)inda. Il dato raggiungerà il 7,4 per cento per poi scendere al 3,4 nel 2023. Sono queste le previsioni estive della Commissione europea. La pressione sui prezzi delle materie prime si ridurrà solo nel 2023 ed è probabile cheaumenti ulteriormente quella sui prodotti alimentari a causa della grave siccità che sta colpendo soprattutto il nord. Bruxelles prevede anche un aumento del Pil al 2,9 per cento, rispetto al 2,4 stimato a maggio. Il prossimo anno, invece, la crescita del Pil dovrebbe attestarsi attorno allo 0,9 per cento nel 2023. Sul fronte dellaenergetica non si vedono miglioramenti nel breve periodo. A incidere è la guerra in corso in Ucraina che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'inflazione negli Stati Uniti corre e vola ai massimi degli ultimi 40 anni. Dal novembre 1981 non si regis… - Va_dindina : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'inflazione negli Stati Uniti corre e vola ai massimi degli ultimi 40 anni. Dal novembre 1981 non si registrava… - info_monari : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'inflazione negli Stati Uniti corre e vola ai massimi degli ultimi 40 anni. Dal novembre 1981 non si registrava… - lorenzo10469500 : L'inflazione Usa vola al record dal 1981. Ancora giù le Borse, a Milano nuovo tonfo Saipem - Il Sole 24 ORE… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Biden nei guai. L' #inflazione Usa vola ai #massimi degli ultimi 40 anni: era dal novembre 1981 che non si registrava… -