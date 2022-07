“Vodafone Happy”, il programma che premia i clienti per il tempo passato insieme (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO – Vodafone lancia il nuovo “Vodafone Happy” – il programma che premia i clienti per il tempo passato insieme – completamente ridisegnato per valorizzare la relazione con i clienti. Il programma si inserisce in un percorso che vede Vodafone maggiormente vicina al cliente, mettendolo sempre più al centro delle proprie iniziative e realizzando un’esperienza che parte dall’ascolto attento dei suoi bisogni e delle sue aspettative. Con il nuovo “Vodafone Happy”, i clienti potranno provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel nuovo catalogo, accumulando “sorrisi” – ovvero punti. Maggiore è il ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO –lancia il nuovo “” – ilcheper il– completamente ridisegnato per valorizzare la relazione con i. Ilsi inserisce in un percorso che vedemaggiormente vicina al cliente, mettendolo sempre più al centro delle proprie iniziative e realizzando un’esperienza che parte dall’ascolto attento dei suoi bisogni e delle sue aspettative. Con il nuovo “”, ipotranno provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel nuovo catalogo, accumulando “sorrisi” – ovvero punti. Maggiore è il ...

