VIDEO Tour de France 2022, highlights dodicesima tappa: Pogacar attacca Vingegaard, Pidcock vince sull’Alpe d’Huez (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomas Pidcock ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2022. Il britannico si è imposto all’Alpe d’Huez, salita mitica che ha caratterizzato questa frazione della Grande Boucle. L’alfiere dell Ineos Grenadiers ha avuto la meglio al termine di una fuga da lontano di cui facevano parte anche il sudafricano Louis Meintjes, il britannico Chris Froome, lo statunitense Neilson Powless e il nostro Giulio Ciccone. Tadej Pogacar ha cercato di riscattare la scoppola rimediata ieri sul Col du Granon, quando ha pagato quasi tre minuti di ritardo da Jonas Vingegaard e si è visto strappare la maglia gialla dal danese. Lo sloveno ha tentato un attacco a circa 5 km dall’arrivo, ma il capitano della Jumbo-Visma lo ha marcato strenuamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomasha vinto ladelde. Il britannico si è imposto all’Alpe, salita mitica che ha caratterizzato questa frazione della Grande Boucle. L’alfiere dell Ineos Grenadiers ha avuto la meglio al termine di una fuga da lontano di cui facevano parte anche il sudafricano Louis Meintjes, il britannico Chris Froome, lo statunitense Neilson Powless e il nostro Giulio Ciccone. Tadejha cercato di riscattare la scoppola rimediata ieri sul Col du Granon, quando ha pagato quasi tre minuti di ritardo da Jonase si è visto strappare la maglia gialla dal danese. Lo sloveno ha tentato un attacco a circa 5 km dall’arrivo, ma il capitano della Jumbo-Visma lo ha marcato strenuamente ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Felix! Il nostro primo gol del tour in Portogallo ?? @ohenegyanfelix9 | #RomaSAFC - Eurosport_IT : Vingegaard cosa hai fatto? Vittoria e maglia gialla per lui! #EurosportCICLISMO | #TDF2022 | #TDF | #Tour |… - Eurosport_IT : La discesa Thomas Pidcock è impressionante! ?????? #EurosportCICLISMO | #TDFF | #TDF2022 | #Tour - Volleyball_it : Beach Pro Tour: A Cirò Marina Alfieri-Sacripanti fuori dal main draw by - HodlCultivator : RT @Eurosport_IT: La discesa Thomas Pidcock è impressionante! ?????? #EurosportCICLISMO | #TDFF | #TDF2022 | #Tour -