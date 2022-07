VIDEO | Tegola Inter | brutto infortunio al ginocchio!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 luglio 2022) Arrivano brutte notizie per i tifosi dell’: un giocatore della squadra di Inzaghi ha subito un gravenel corso della preparazione individuale. Si tratta di Henrique Dalbert, esterno brasiliano che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cagliari, poi retrocessi in Serie B. L’ex Nizza ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Il giocatore è appena rientrato dal prestito, ma probabilmente non sarebbe entrato nei piani di Inzaghi in vista della prossima stagione. Questoblocca quindi una sua nuova eventuale partenza. Ecco il comunicato del club nerazzurro sul sito ufficiale, che spiega le condizioni del calciatore brasiliano sottopostosi in questi giorni ai controlli medici. “L’esterno nerazzurro Henrique Dalbert, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito ...