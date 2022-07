Vidal passa al Flamengo: «Si realizza il sogno della mia vita» (Di giovedì 14 luglio 2022) Il centrocampista cileno Vidal si è detto entusiasta per il suo trasferimento al Flamengo Nella notte italiana, il Flamengo ha ufficializzato l’arrivo di Arturo Vidal dopo che il centrocampista aveva rescisso il suo contratto con l’Inter. E attraverso i propri social, il cileno ha espresso tutta la sua gioia per il trasferimento nella squadra rossonera: «Oggi si realizza un sogno che ho avuto per tutta la vita». Hoy se hace realidad un sueño que tuve toda mi vida. @Flamengo ??? AGORA SOU MENGÃO ??? pic.twitter.com/83XNuYZnZj— Arturo Vidal (@kingarturo23) July 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Il centrocampista cilenosi è detto entusiasta per il suo trasferimento alNella notte italiana, ilha ufficializzato l’arrivo di Arturodopo che il centrocampista aveva rescisso il suo contratto con l’Inter. E attraverso i propri social, il cileno ha espresso tutta la sua gioia per il trasferimento nella squadra rossonera: «Oggi siunche ho avuto per tutta la». Hoy se hace realidad un sueño que tuve toda mi vida. @??? AGORA SOU MENGÃO ??? pic.twitter.com/83XNuYZnZj— Arturo(@kingarturo23) July 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

