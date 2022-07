Viaggio in Ucraina di papa Francesco. L’urgenza di evitare che il mondo si strappi (Di giovedì 14 luglio 2022) evitare che il mondo si strappi. È probabilmente questa L’urgenza che ha spinto il Segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, monsignor Richard Gallagher, ad affermare che non sarebbe sorpreso se Francesco andasse a Kiev in agosto. Ha pronunciato queste parole nelle stesse ore in cui giungeva in Vaticano il ministro degli esteri iraniano, che sta organizzando a Teheran l’incontro trilaterale tra il suo presidente, Raisi, il presidente russo, Putin e quello turco, Erdogan. Una evidente risposta, chissà quanto di sostanza, al Viaggio mediorientale del presidente statunitense Biden. Le stravaganti formule scelte dal diplomatico iraniano per indicare una larga convergenza tra Iran e Vaticano contano poco, piuttosto sarebbe significativo ricordare che è stato ricevuto dal ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022)che ilsi. È probabilmente questache ha spinto il Segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, monsignor Richard Gallagher, ad affermare che non sarebbe sorpreso seandasse a Kiev in agosto. Ha pronunciato queste parole nelle stesse ore in cui giungeva in Vaticano il ministro degli esteri iraniano, che sta organizzando a Teheran l’incontro trilaterale tra il suo presidente, Raisi, il presidente russo, Putin e quello turco, Erdogan. Una evidente risposta, chissà quanto di sostanza, almediorientale del presidente statunitense Biden. Le stravaganti formule scelte dal diplomatico iraniano per indicare una larga convergenza tra Iran e Vaticano contano poco, piuttosto sarebbe significativo ricordare che è stato ricevuto dal ...

santegidionews : Vengo da un lungo viaggio in Africa. Tanti paesi soffrono per gli effetti della guerra in Ucraina. Nessun paese è u… - vaticannews_it : #Gallagher al #TG1, il viaggio a #Kiev si comincerà a preparare dopo quello in #Canada e non è escluso che… - ricristiano1 : Sí, l’urgenza di evitare che il mondo si strappi muove Francesco - ErikaGamberale : RT @santegidionews: Vengo da un lungo viaggio in Africa. Tanti paesi soffrono per gli effetti della guerra in Ucraina. Nessun paese è un’is… - Anpasnazionale : ?????????? Partite da Bolzano, sono in viaggio per l'Ucraina 4 ambulanze Anpas per portare soccorso e sostenere il siste… -