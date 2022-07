Vi ricordate Francesco Benigno di Mery per Sempre? Ecco come si è ridotto dopo la sparizione

(Di giovedì 14 luglio 2022) Debutta nel mondo del cinema quasi per caso, mentre accompagna un amico, Stefano Consiglio, ai provini diper. Il suo viso viene notato immediatamente dal regista Marco Risi che lo scrittura immediatamente facendolo entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale. Ma ora che fine ha fattoè nato a Palermo nel 1967, è il dodicesimo di tredici figli. Abbandona la scuola per cominciare a lavorare giovanissimo al fianco del padre nel mercato ortofrutticolo.dicevamo, aveva accompagnato il suo amico Stefano Consiglio al provino diperma il regista lo notò immediatamente. In principio doveva essere sua la parte di ...

Francesco_Nunzi : RT @1intollerante: Ma cosa significa questo e che conseguenze può avere per le nostre vite? Bene, ricordate il 2008? In quel caso implos… - Giuliocantini2 : @stanzaselvaggia Io dico la mia... ricordate che Ilary lavora a Mediasettete... e Francesco di rimpallo... è tutto… - gintokira : "…alle vostre ragazze che vi dicono che il Calcio è solo un gioco, ricordate che Francesco Totti ha tradito Ilary B… - News24Italy : RT @0lds0ul_: Ma vi ricordate quando pensavamo che la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse Noemi QUELLA NOEMI po… - Arineedyourlove : RT @0lds0ul_: Ma vi ricordate quando pensavamo che la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse Noemi QUELLA NOEMI po…

Sta per iniziare la 19.ma edizione del festival intitolato a Gian Maria Volonté che ogni anno approfondisce il lavoro sull'attore.