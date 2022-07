Pubblicità

ilGiornale.it

Esce in libreria 'Ucraina. Nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa' (Signs publishing) Unin prima linea del conflitto che sta sconvolgendo il Vecchio continente e che sta ...Fausto, ...... l'assessore regionale ha r icordato comesia un vero reporter di guerra perché racconta ...l'esponente dell'esecutivo sono state le parole del giornalista triestino quando nel suoal ... "Vi racconto Biloslavo al fronte. E cosa cerca dalla guerra..." Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, la prefazione a Ucraina. Nell'inferno dell'ultima guerra d'Europa (Signs Publishing) di Fausto Biloslavo ...(Adnkronos) - Un racconto in prima linea del conflitto che sta sconvolgendo il Vecchio continente e che sta ridisegnando i nuovi equilibri mondiali. Esce in libreria 'Ucraina. Nell’inferno dell’ultima ...