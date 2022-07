Venti Minuti di Daniele Esposito in concorso alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival (Di giovedì 14 luglio 2022) In concorso alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival Venti Minuti (TWENTY MINUTES) ITALIA, 2021, 19‘50“ regia: Daniele Esposito cast: Annabella Calabrese, Luca Paniconi, Matteo Amici, Elisa Amici, Lucia Batassa e Viola Novello sceneggiatura: Annabella Calabrese e Daniele Esposito fotografia: Michelangelo Maraviglia montaggio: Daniele Esposito scenografia: Isabel Corona Passayan costumi: Stefania Pisano musica: Bruno Falanga suono: Matteo Botticelli produttori: Annabella Calabrese e Daniele Esposito produzione: LE CHAT NOIR, realizzato con il contributo della Regione Lazio distribuzione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022) Indel(TWENTY MINUTES) ITALIA, 2021, 19‘50“ regia:cast: Annabella Calabrese, Luca Paniconi, Matteo Amici, Elisa Amici, Lucia Batassa e Viola Novello sceneggiatura: Annabella Calabrese efotografia: Michelangelo Maraviglia montaggio:scenografia: Isabel Corona Passayan costumi: Stefania Pisano musica: Bruno Falanga suono: Matteo Botticelli produttori: Annabella Calabrese eproduzione: LE CHAT NOIR, realizzato con il contributo della Regione Lazio distribuzione ...

