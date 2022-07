Velletri, tre debutti per il gran finale di “Paesaggi del Corpo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il gran finale di Paesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea, è previsto il 16 luglio con la presentazione, presso la Casa delle Culture e della Musica a Velletri (RM), di tre spettacoli e performance site specific al debutto assoluto in Italia. Tutto a cura di Compagnia Atacama, ResExtensa Dance Company, Giovanna Rovedo e Sharon Estacio. La lunga tournée estiva Prosegue la lunga tournée estiva in italia e in Europa di Atacama, compagnia di danza riconosciuta dal MiC – Ministero della Cultura. Diretta da Patrizia Cavola e Ivan Truol, a Velletri presenta Danze specific per la Casa delle Culture e della Musica. Una creazione site specific al debutto assoluto che rende omaggio ai luoghi densi di fascino e suggestioni della struttura seicentesca dell’ex Convento del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) Ildidel– Festival Internazionale Danza Contemporanea, è previsto il 16 luglio con la presentazione, presso la Casa delle Culture e della Musica a(RM), di tre spettacoli e performance site specific al debutto assoluto in Italia. Tutto a cura di Compagnia Atacama, ResExtensa Dance Company, Giovanna Rovedo e Sharon Estacio. La lunga tournée estiva Prosegue la lunga tournée estiva in italia e in Europa di Atacama, compagnia di danza riconosciuta dal MiC – Ministero della Cultura. Diretta da Patrizia Cavola e Ivan Truol, apresenta Danze specific per la Casa delle Culture e della Musica. Una creazione site specific al debutto assoluto che rende omaggio ai luoghi densi di fascino e suggestioni della struttura seicentesca dell’ex Convento del ...

