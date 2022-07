(Di giovedì 14 luglio 2022) Quattro persone, treed il conducente del mezzo sononell' incidente stradale avvenuto in tarda mattinata in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. ...

Pubblicità

AnsaToscana : Veicolo investe ciclisti, 4 morti e 6 feriti. A Grosseto, conducente auto si sarebbe sentito male #ANSA - infoitinterno : Incidente a Grosseto, veicolo investe ciclisti: 4 morti e 6 feriti - andreastoolbox : #Incidente a Grosseto, veicolo investe ciclisti: 4 morti e 6 feriti - PinoDElia1 : RT @SkyTG24: Incidente a Grosseto, veicolo investe ciclisti: 4 morti e 6 feriti - venti4ore : Incidente sull’Aurelia a Grosseto, veicolo investe ciclisti 4 morti -

Quattro persone, tre ciclisti ed il conducente del mezzo sono morti nell' incidente stradale avvenuto in tarda mattinata in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. ...È accaduto all'altezza del passaggio a livello di Braccagni. Una persona è ricoverata in codice rosso all'ospedale di SienaQuattro persone, tre ciclisti ed il conducente del mezzo sono morti nell' incidente stradale avvenuto in tarda mattinata in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. (A ...Un veicolo, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha perso il controllo investendo il gruppo di ciclisti. Per un ciclista in codice rosso è intervenuta l'automedica di Grosseto che lo ha ...