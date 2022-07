Valentina Ferragni si abbassa e il mini vestito si accorcia: pazzesca (Di giovedì 14 luglio 2022) In posa Valentina Ferragni manda il web totalmente in delirio con la sua assurda bellezza e il suo corpo da favola, l’abito che indossa è cortissimo ed esalta gambe da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 14 luglio 2022) In posamanda il web totalmente in delirio con la sua assurda bellezza e il suo corpo da favola, l’abito che indossa è cortissimo ed esalta gambe da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Pubblicità

finstagio : RT @pirata_21: Il telo mare di Valentina #Ferragni costa 790 euro. A quel prezzo per lo meno deve sparare missili terra aria appena qualcun… - monica97ldn : E dopo l’appello di Chiara contro la criminalità a Milano, ora la sorella Valentina denuncia ironicamente le politi… - Cosmopolitan_IT : A Portofino, dove si è recata per uno shooting, l'influencer ha indossato una scarpa leggera ed iconica - bark_mario : RT @pirata_21: Il telo mare di Valentina #Ferragni costa 790 euro. A quel prezzo per lo meno deve sparare missili terra aria appena qualcun… - pirata_21 : Il telo mare di Valentina #Ferragni costa 790 euro. A quel prezzo per lo meno deve sparare missili terra aria appen… -