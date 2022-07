(Di giovedì 14 luglio 2022) Ilso perennemente incazzato. Ma soprattutto ilso che tifa di sponda sulle disgrazie altrui. Proiettato sulla diminuzione dell’altro invece che sulla propria gioia. Un fenomeno quasi di massa, trasversale, di cui parla anche Jorgein una lunga intervista a La Nacion. “Il fenomeno che vedo è chediscesi dalte. Unso anziano del Boca mi ha detto qualche giorno fa: ‘Mi sono creduto una brava persona, unso del Boca che voleva la vittoria del Boca, e ora invece godo più per la sconfitta del River che per la vittoria del Boca. Quando sono cambiato?’. E io ho la sensazione che sia piuttosto generale. E lo si vede nelle canzoni e nei cori dei ...

Pubblicità

IlNapolista

Lo ha spiegato bene Jorgesu El País: Per comprendere le ragioni del trionfo madridista contro il Paris Saint - ... per quanto infernale, ilsarebbe stato, infatti, leggermente più moderato:...Lo ha spiegato bene Jorgesu El País: Per comprendere le ragioni del trionfo madridista contro il Paris Saint - ... per quanto infernale, ilsarebbe stato, infatti, leggermente più moderato:... Valdano: «Il tifo ormai è un tributo alla negatività, ci siamo arresi alle passioni basse» - ilNapolista