“Vaccino invade il Dna e non impedisce contagio”: la giudice reintegra psicologa non vaccinata (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug — Una decisione clamorosa che potrebbe aprire la strada a centinaia di ricorsi simili in tutto il Paese: una psicologa toscana sospesa dall’ordine professionale perché rifiutava il Vaccino anti-Covid verrà riammessa all’esercizio della propria professione con un provvedimento d’urgenza del tribunale civile di Firenze. Motivazioni? La professionista, si legge nelle carte, non può «essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo Dna, alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute». Rifiuta il Vaccino, la giudice la reintegra. Le motivazioni Secondo quanto stabilito dalla giudice la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug — Una decisione clamorosa che potrebbe aprire la strada a centinaia di ricorsi simili in tutto il Paese: unatoscana sospesa dall’ordine professionale perché rifiutava ilanti-Covid verrà riammessa all’esercizio della propria professione con un provvedimento d’urgenza del tribunale civile di Firenze. Motivazioni? La professionista, si legge nelle carte, non può «essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo Dna, alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute». Rifiuta il, lala. Le motivazioni Secondo quanto stabilito dallala ...

