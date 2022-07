Vaccino Covid | Il piano per l’autunno: in arrivo un’altra doppia dose (Di giovedì 14 luglio 2022) Nuovo piano del governo in merito al Vaccino anti Covid in vista del prossimo autunno: spunta l’ipotesi di una doppia dose Novità sul piano anti-Covid (Foto ANSA)Gli esperti continuano a monitorare la situazione Covid in Italia con il numero dei positivi ormai in netta risalita. Dopo gli ultimi aggiornamenti, i positivi hanno ormai superato il milione. Da sottolineare che resta quindi alta l’attenzione ma non c’è ancora preoccupazione per la tenuta delle strutture ospedaliere. In ogni caso le prossime settimane saranno intense a causa dell‘autunno che incombe. La stagione autunnale costringe infatti il governo e gli esperti ad una nuova serie di valutazioni per scongiurare eventuali passi indietro. Ancora una volta al centro della discussione la ... Leggi su direttanews (Di giovedì 14 luglio 2022) Nuovodel governo in merito alantiin vista del prossimo autunno: spunta l’ipotesi di unaNovità sulanti-(Foto ANSA)Gli esperti continuano a monitorare la situazionein Italia con il numero dei positivi ormai in netta risalita. Dopo gli ultimi aggiornamenti, i positivi hanno ormai superato il milione. Da sottolineare che resta quindi alta l’attenzione ma non c’è ancora preoccupazione per la tenuta delle strutture ospedaliere. In ogni caso le prossime settimane saranno intense a causa dell‘autunno che incombe. La stagione autunnale costringe infatti il governo e gli esperti ad una nuova serie di valutazioni per scongiurare eventuali passi indietro. Ancora una volta al centro della discussione la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può altera… - MediasetTgcom24 : Firenze, giudice reintegra psicologa no vax: 'Vaccino invade Dna, non si può imporre obbligo' #pistoia #novax… - sole24ore : Vaccino anti-Covid 19 dal carattere sperimentale ed in grado di alterare il DNA: la storica ordinanza con cui il Tr… - mauro_marley : @Cropy_03 La vedo come te. Minchia, mi hanno fatto lavorare senza vaccino in mezzo ad un focolaio, ma l'anno dopo s… - FabianaFacchi : @festaempire @franzonil @Cartabellotta No, vaccinati covid UK 74%, quindi significa che il vaccino non funziona. -