Vaccino a over 60: necessario un hub ogni 50mila abitanti, previste 12 milioni di dosi (Di giovedì 14 luglio 2022) Le linee d'indirizzo inviate alle Regioni dal generale Tommaso Petroni, direttore Unità completamento campagna vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 luglio 2022) Le linee d'indirizzo inviate alle Regioni dal generale Tommaso Petroni, direttore Unità completamento campagna vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Vaccino agli over 60: un hub ogni 50mila abitanti, una platea di 12 milioni. Petroni alle Regioni: 'Integrare con m… - Adnkronos : #Quartadose di vaccino per gli over 60, #Ricciardi: 'In Europa abbiamo perso due mesi che ci avrebbero probabilment… - MinisteroSalute : La quarta dose del vaccino anti #Covid19 è importante per proteggere over 80, anziani residenti nelle RSA, over 60… - FirenzePost : Vaccino a over 60: necessario un hub ogni 50mila abitanti, previste 12 milioni di dosi - SiciliaReporter : Covid, Vaccino a over 60: un hub ogni 50mila abitanti, platea di 12 milioni -