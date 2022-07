Vaccini | nel Lazio ieri già 25mila prenotazioni

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Dasera sonocoloro che hanno prenotato il vaccino nel. L'obiettivo che noi abbiamo è di arrivare a 500mila vaccinazioni per la fascia degli over 60 e per i soggetti fragili". Lo ha ...

"Da ieri sera sono 25mila coloro che hanno prenotato il vaccinoLazio. L'obiettivo che noi abbiamo è di arrivare a 500mila vaccinazioni per la fascia degli over 60 e per i soggetti fragili". Lo ha detto Alessio D'Amato, l'assessore alla Sanità della Regione ......la Asl Roma1 ha messo a disposizione gratuitamente del Gemelli una prim a fornitura di 200... Questo modello di interazione ospedale - territorio è in assoluto il primo implementatoLazio. "...Quali sono i sintomi delle nuove varianti Omicron Quanto dura l’infezione E quanto è efficace la quarta dose di vaccino Ecco cosa sapere sulle ..."Da ieri sera sono 25mila coloro che hanno prenotato il vaccino nel Lazio. L'obiettivo che noi abbiamo è di arrivare a 500mila vaccinazioni per la fascia degli over 60 e per i soggetti fragili". (ANSA ...