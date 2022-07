(Di giovedì 14 luglio 2022) Unanelledella quartasi è registrata nelle ultime 24 ore in Fvg, in proporzione alla popolazione. Alle 12 di ieri le richieste si erano fermate a 393, esattamente 24 ore ...

Potenzialmente, la platea incui dovrebbe essere somministrata la quarta dose, è di circa ... Iche saranno somministrati sono Moderna o Pfizer; ai soggetti fragili soltanto Pfizer. . 14 ...Potenzialmente, la platea incui dovrebbe essere somministrata la quarta dose, è di circa ... Iche saranno somministrati sono Moderna o Pfizer; ai soggetti fragili soltanto Pfizer. . Vaccini: Fvg, impennata prenotazioni 4/a dose, quasi tremila Una impennata nelle prenotazioni della quarta dose si è registrata nelle ultime 24 ore in Fvg, in proporzione alla popolazione. Alle 12 di ieri le richieste si erano fermate a 393, esattamente 24 ore ...Come prendere appuntamento per la quarta dose tramite i sistemi di prenotazione messi a disposizione da ogni Regione ...