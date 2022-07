Vacanze sicure 2022 - Assogomma | Necessari incentivi anche per la manutenzione dell' auto

(Di giovedì 14 luglio 2022) Pneumatici lisci per il 9% del campione controllato, casi di non conformità in ascesa verticale e situazioni eclatanti a livello geografico: sono questi, in sintesi, i principali risultatia 17esima edizione di, l'iniziativa di, in collaborazione con la polizia stradale, ripresa quest'anno dopo uno stop forzato a causaa pandemia. Nel, le regioni interessate sono state la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata, la Campania e la Sicilia. Un balzo all'indietro. I dati - presentati a Roma dal direttore di, Fabio Bertolotti, e dal direttore del Servizio Polizia Stradale, Paolo Maria Pomponio - fotografano una situazione delicata. Il quadro che emerge, al termine dei 13.451 controlli eseguiti tra ...

