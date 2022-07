Usa | la clamorosa ammissione dell’ex-consigliere Bolton | “Ho organizzato golpe all’estero”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Gli Usa organizzanonei paesi di mezzo mondo. Non è una scoperta, ma sentirlo addirittura dalle fonti governative o ex tali è discretamente sconvolgente. Usa e: l’di JohnSecondo quanto riportato da Tgcom24, l’è di quelle grosse, enormi. La persona che la proferisce è John, ex-per la Sicurezza nazionale di Donald Trump, allora presidente degli Stati Uniti, il quale all’epoca aveva già indirizzato al suo collaboratore accuse di un certo peso (come quella di volere a tutti i costi una guerra in Venezuela). E, nell’intervista alla Cnn a cui rivela laconfessione, in realtà parte proprio criticando il tycoon riguardo ...

Forse voleva essere solo una critica all'ex presidente più che una clamorosa ammissione di colpi di Stato. specialmente in quei Paesi dove decenni di interventismo Usa hanno lasciato forti ricordi. Mosca ha subito ... John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza nazionale di Donald Trump ed ex ambasciatore Usa all'Onu con George W. Bush, ha rivelato di aver contribuito a colpi di Stato all'estero, suscitando la reazione ... Una critica all'ex presidente Usa Donald Trump si è trasformata in una clamorosa ammissione di responsabilità per John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza nazionale proprio di Trump ed ex ambasciatore ...