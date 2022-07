Usa, la bambina di 10 anni incinta dopo uno stupro ha lasciato l’Ohio per abortire (Di giovedì 14 luglio 2022) Una bambina di 10 anni, rimasta incinta a causa di uno stupro, è dovuta uscire dall’Ohio per poter abortire. La notizia è stata confermata dalla polizia dello Stato in questione, dopo che era stata messa in dubbio nelle settimane scorse. «Sembra un’invenzione», aveva detto il procuratore generale Dave Yost. Così come molti anti abortisti che avevano tacciato di falsità la vicenda. La quale sarebbe stata inventata «solo per difendere le posizioni» del presidente Joe Biden che ha criticato la scelta della Corte Suprema. Invece è tutto vero. La bambina era incinta di sei settimane e tre giorni e ha abortito il 30 giugno in uno stato del Midwest, in Indiana, dove l’aborto è ancora legale. Sospettato un uomo di 27 ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Unadi 10, rimastaa causa di uno, è dovuta uscire dalper poter. La notizia è stata confermata dalla polizia dello Stato in questione,che era stata messa in dubbio nelle settimane scorse. «Sembra un’invenzione», aveva detto il procuratore generale Dave Yost. Così come molti anti abortisti che avevano tacciato di falsità la vicenda. La quale sarebbe stata inventata «solo per difendere le posizioni» del presidente Joe Biden che ha criticato la scelta della Corte Suprema. Invece è tutto vero. Laeradi sei settimane e tre giorni e ha abortito il 30 giugno in uno stato del Midwest, in Indiana, dove l’aborto è ancora legale. Sospettato un uomo di 27 ...

