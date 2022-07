Uomini e Donne, Giorgio Manetti pubblica questa foto: arriva il commento di Tina Cipollari (Di giovedì 14 luglio 2022) Giorgio Manetti ha lasciato il parterre senior di Uomini e Donne ormai già da qualche anno. Ma il suo savoir-faire è rimasto così piacevolmente impresso nella memoria dei telespettatori che, il suo nome viene di tanto in tanto ancora citato. Anche all’interno dello studio del daytime. Non mancano scatti fotografici esclusivi nel suo profilo Instagram, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 14 luglio 2022)ha lasciato il parterre senior diormai già da qualche anno. Ma il suo savoir-faire è rimasto così piacevolmente impresso nella memoria dei telespettatori che, il suo nome viene di tanto in tanto ancora citato. Anche all’interno dello studio del daytime. Non mancano scattigrafici esclusivi nel suo profilo Instagram, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

elenabonetti : Ci lascia Eugenio #Scalfari. Con la sua voce ha accompagnato la storia del nostro paese, storia di diritti, di doma… - DPCgov : Ieri un incidente ha coinvolto un elicottero greco impegnato nell'antincendio boschivo a #Samos causando 2 vittime… - lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - Maria70221974 : RT @GreenMbutterfly: ??ATTENZIONE, ATTENZIONE ?? l'uomo di questa foto @names_drwho, non crede nel suo essere #giovedignocchi, e lui non sa… - IlvaMenchini : RT @GreenMbutterfly: ??ATTENZIONE, ATTENZIONE ?? l'uomo di questa foto @names_drwho, non crede nel suo essere #giovedignocchi, e lui non sa… -