Una vita anticipazioni: David pronto a lasciare Acacias 38 ma Genoveva ha un altro piano (Di giovedì 14 luglio 2022) Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, 15 luglio 2022? Le nostre anticipazioni ci rivelano le ultime news su quello che accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola di Canale 5. Come avrete visto, David, che si è innamorato di Valeria, non vuole stare lontano da lei e per questo, visto che la donna resterà fedele al suo vero marito, ha deciso di lasciare per sempre Acacias 38 ma chiaramente, tutto questo dipenderà dalla volontà di Aurelio. Lo potrà fare solo se lui accetterà! Come avrete visto, Felipe ha accettato di pranzare con i suoi vecchi amici a casa di Ramon, ma durante l’incontro non è per niente a suo agio e le cose non sono andate come Dori si aspettava ma l’infermiera resta convinta di aver fatto le scelte giuste. E domani, che cosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Unadi domani, 15 luglio 2022? Le nostreci rivelano le ultime news su quello che accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola di Canale 5. Come avrete visto,, che si è innamorato di Valeria, non vuole stare lontano da lei e per questo, visto che la donna resterà fedele al suo vero marito, ha deciso diper sempre38 ma chiaramente, tutto questo dipenderà dalla volontà di Aurelio. Lo potrà fare solo se lui accetterà! Come avrete visto, Felipe ha accettato di pranzare con i suoi vecchi amici a casa di Ramon, ma durante l’incontro non è per niente a suo agio e le cose non sono andate come Dori si aspettava ma l’infermiera resta convinta di aver fatto le scelte giuste. E domani, che cosa ...

