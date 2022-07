Una Vita, anticipazioni 15 luglio 2022: la scenata di Rosina e Hortensia (Di giovedì 14 luglio 2022) Nell'episodio di Una Vita in onda venerdì 15 luglio 2022, Hortensia e Rosina si arrabbieranno a morte con Pascual. Le due donne, scopriranno che l'uomo ha proibito a Guillermo di frequentare Azucena e gli faranno una scenata al ristorante. Nel frattempo, la giovane avendo l'impressione che il Sacristan corteggi Claudia, gli chiederà spiegazioni mentre Marcelo non vorrà accettare le scuse di Luzdivina. Azucena chiede spiegazioni a Guillermo nell'episodio Una Vita del 15 luglio 2022 Marcelo scoprirà che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote Sara e si arrabbierà moltissimo con lei. La cuoca ci resterà molto male e gli chiederà scusa per aver riferito una cosa così personale alla signora, ma il maggiordomo, non crederà alla buona ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 luglio 2022) Nell'episodio di Unain onda venerdì 15si arrabbieranno a morte con Pascual. Le due donne, scopriranno che l'uomo ha proibito a Guillermo di frequentare Azucena e gli faranno unaal ristorante. Nel frattempo, la giovane avendo l'impressione che il Sacristan corteggi Claudia, gli chiederà spiegazioni mentre Marcelo non vorrà accettare le scuse di Luzdivina. Azucena chiede spiegazioni a Guillermo nell'episodio Unadel 15Marcelo scoprirà che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote Sara e si arrabbierà moltissimo con lei. La cuoca ci resterà molto male e gli chiederà scusa per aver riferito una cosa così personale alla signora, ma il maggiordomo, non crederà alla buona ...

Pubblicità

repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca [di Simonetta Fiori] - eziomauro : Eugenio Scalfari, è morto il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca - la Repubblica - robertosaviano : Oggi scopro che non sei immortale. Ma sei riuscito a ingannare la morte: costruire una possibilità di giustizia nel… - l_avvELENAta__ : RT @SosArgo: Rufus 11 mesi ?? ?? i suoi occhi chiari vorrebbero guardare una altra vita e non quella di un box di un canile! Rufus è dolcissi… - Alessia_ing : RT @xxEgo: @Alessia_ing Quando non sai cosa cazzo fartene della vita che hai ricevuto in dono...le svendi senza alcuna dignità...consentimi… -