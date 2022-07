Un Posto al Sole, Valentina Pace si è sposata: le immagini incantevoli dell’abito da sposa e del marito (Di giovedì 14 luglio 2022) Elena Giordano è convolata a nozze: o meglio, lo ha fatto l’attrice che la interpreta, la bellissima Valentina Pace, ormai pilastro portante della soap opera napoletana. Valentina Pace è convolata a nozze con il suo storico compagno, Stefano Moruzzi: la coppia ha una figlia Matilde, ma Pace è anche madre di Alice, nata 12 anni fa. Valentina Pace sposa il compagno Stefano Moruzzi Nelle scorse ore il feed dell’account Instagram di Valentina Pace si è riempito di immagini del suo matrimonio: lei è apparsa bellissima, con un vestito da sposa di taglio piuttosto classico, mentre il neo marito Stefano Marcuzzi era in completo blu. “Emozione indescrivibile…un giorno ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 luglio 2022) Elena Giordano è convolata a nozze: o meglio, lo ha fatto l’attrice che la interpreta, la bellissima, ormai pilastro portante della soap opera napoletana.è convolata a nozze con il suo storico compagno, Stefano Moruzzi: la coppia ha una figlia Matilde, maè anche madre di Alice, nata 12 anni fa.il compagno Stefano Moruzzi Nelle scorse ore il feed dell’account Instagram disi è riempito didel suo matrimonio: lei è apparsa bellissima, con un vestito dadi taglio piuttosto classico, mentre il neoStefano Marcuzzi era in completo blu. “Emozione indescrivibile…un giorno ...

Pubblicità

infoitcultura : Il matrimonio vero di Valentina Pace di Un posto al sole con Stefano Moruzzi - friarieelli : se il mondo finisse io sarei felice non dovrei vedere più le persone ho visto il posto più bello del mondo e non c’… - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 13/07 ??#twittamiBeautiful 2.263.000 19,05% ??#UnaVita 1.937.000 18,58% ??#UnAltroDomani 1.549.000… - CS6969696969 : @Ellie_memole Perché è un pupazzo per far fare soldi ai soliti miliardari e pure perché lo hanno riempito di soldi… - riky7372 : RT @Monica74930598: Ne parliamo continuamente eppure c'è chi ancora lascia il proprio animale in macchina sotto il sole cocente ma 'con il… -