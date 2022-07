Un posto al sole, trama 15 luglio 2022: Roberto alla riconquista di Marina (Di giovedì 14 luglio 2022) La travagliata storia d'amore di Roberto e Marina, amatissimi protagonisti di Un posto al sole, si arricchirà di un momento magico e romantico, come preannuncia la trama di venerdì 15 luglio 2022. L'imprenditore, stanco di vivere senza la donna che ama e della distanza che lei gli ha imposto dopo aver saputo che Lara è incinta, ha deciso di compiere una pazzia e l'ha raggiunta a Procida, dove lei si è trasferita da qualche giorno. La donna, quando si è trovata di fronte il suo ex marito, è rimasta senza parole, ma ha provato ancora una volta a sfuggirgli. Tuttavia, Marina e Roberto non potranno più ignorare i sentimenti che provano l'uno per l'altra e dovranno finalmente prendere coscienza della situazione. Nel ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 luglio 2022) La travagliata storia d'amore di, amatissimi protagonisti di Unal, si arricchirà di un momento magico e romantico, come preannuncia ladi venerdì 15. L'imprenditore, stanco di vivere senza la donna che ama e della distanza che lei gli ha imdopo aver saputo che Lara è incinta, ha deciso di compiere una pazzia e l'ha raggiunta a Procida, dove lei si è trasferita da qualche giorno. La donna, quando si è trovata di fronte il suo ex marito, è rimasta senza parole, ma ha provato ancora una volta a sfuggirgli. Tuttavia,non potranno più ignorare i sentimenti che provano l'uno per l'altra e dovranno finalmente prendere coscienza della situazione. Nel ...

