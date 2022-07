Un posto al sole: Laura vuole andare avanti (Di giovedì 14 luglio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che un incontro inaspettato mette Marina in crisi. La Giordano non riesce a trovare pace. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina entrerà in crisi dopo un’incontro inaspettato con qualcuno. Intanto, Lara pur di portare avanti la sua finta gravidanza, continua con il suo piano strategico. (web)Questa volta a pagarne le conseguenze sarà la governante del Ferri. Infine, Nicotera scopre quello che è successo in carcere ai danni di Tregara. Eugenio comincia a temere che la furia di Lello Valsano potrebbe mettere in pericolo tutta la sua famiglia. Andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio Un posto al sole, Lara continua la sua vendetta Le ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che un incontro inaspettato mette Marina in crisi. La Giordano non riesce a trovare pace. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina entrerà in crisi dopo un’incontro inaspettato con qualcuno. Intanto, Lara pur di portarela sua finta gravidanza, continua con il suo piano strategico. (web)Questa volta a pagarne le conseguenze sarà la governante del Ferri. Infine, Nicotera scopre quello che è successo in carcere ai danni di Tregara. Eugenio comincia a temere che la furia di Lello Valsano potrebbe mettere in pericolo tutta la sua famiglia. Andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio Unal, Lara continua la sua vendetta Le ...

