Un Posto al Sole: “Ho rischiato la vita”, confessione shock dell’attore (Di giovedì 14 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un Posto al Sole torna al centro dell’attenzione per la confessione shock di uno dei protagonisti di punta: ecco di chi si tratta. Non smette di essere un grande successo la soap opera di Rai Tre che ormai da tantissimi anni è un vero appuntamento fisso per tutto il pubblico italiano. Eppure quello che nessuno Leggi su youmovies (Di giovedì 14 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Unaltorna al centro dell’attenzione per ladi uno dei protagonisti di punta: ecco di chi si tratta. Non smette di essere un grande successo la soap opera di Rai Tre che ormai da tantissimi anni è un vero appuntamento fisso per tutto il pubblico italiano. Eppure quello che nessuno

Pubblicità

Namaste180760 : RT @AxiaFel: Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Avevate qualche dubbio? Ora Draghi si ripresenterà in Parlamento che gli accorder… - zazoomblog : Un posto al sole ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #posto #vedere #replica #dell’ultima - NicolaM98719990 : RT @Monica74930598: Ne parliamo continuamente eppure c'è chi ancora lascia il proprio animale in macchina sotto il sole cocente ma 'con il… - AxiaFel : Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Avevate qualche dubbio? Ora Draghi si ripresenterà in Parlamento che g… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online per voi com… -