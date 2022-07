Un posto al sole, dopo 7 anni si sono sposati: grande festa con i colleghi del set (Di giovedì 14 luglio 2022) Immensa gioia per l’amato volto di Un posto al sole: dopo 7 anni insieme, si sono sposati in presenza di vari colleghi della famosa soap. Stanno insieme da 7 anni e, a dispetto della leggenda sulla cosiddetta ‘crisi del settimo anno’, loro sembrano sempre più innamorati. Un amore nato in occasione di un incontro nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 14 luglio 2022) Immensa gioia per l’amato volto di Unalinsieme, siin presenza di varidella famosa soap. Stanno insieme da 7e, a dispetto della leggenda sulla cosiddetta ‘crisi del settimo anno’, loro sembrano sempre più innamorati. Un amore nato in occasione di un incontro nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

infoitcultura : Un Posto al Sole 15 luglio 2022: anticipazioni - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online p… - MrsAleLoRusso : @ceciapesca @Livia_s_tweet Mia Madre guarda Un Posto al Sole. Diane e Kurt mangiano a Casa Di Raffaele . - GINA32451015 : RT @Monica74930598: Ne parliamo continuamente eppure c'è chi ancora lascia il proprio animale in macchina sotto il sole cocente ma 'con il… - MANUCIAO64 : @PaoloLeChat .... Deve esserci lo sento , in terra in cielo un posto, dove non soffriremo e tutto sara giusto... No… -