Un posto al sole, anticipazioni puntate dal 18 al 22 luglio 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Segreti, gelosie e delusioni animeranno la prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, come rivelano le anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022. Innanzitutto, Eugenio, mediante le preziose informazioni fornite da Mariano Tregara avvierà un' operazione di polizia volta ad annientare in modo definitivo il clan Argento e Lello Valsano. Intanto, Nunzio solleciterà Franco ad accelerare i tempi per ottenere i documenti falsi per scappare con Chiara e l'uomo asseconderà la sua richiesta, ma questo scatenerà la rabbia di Katia. In seguito, Lara tornerà a Napoli decisa a vendicarsi di Roberto e Marina, intenti a progettare finalmente il loro futuro insieme. Dal canto suo, Ornella verrà a sapere che tra Raffaele ed Elvira c'è stato qualcosa e ne sarà profondamente delusa, mentre Riccardo chiederà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 luglio 2022) Segreti, gelosie e delusioni animeranno la prossima settimana di programmazione di Unal, come rivelano ledal 18 al 22. Innanzitutto, Eugenio, mediante le preziose informazioni fornite da Mariano Tregara avvierà un' operazione di polizia volta ad annientare in modo definitivo il clan Argento e Lello Valsano. Intanto, Nunzio solleciterà Franco ad accelerare i tempi per ottenere i documenti falsi per scappare con Chiara e l'uomo asseconderà la sua richiesta, ma questo scatenerà la rabbia di Katia. In seguito, Lara tornerà a Napoli decisa a vendicarsi di Roberto e Marina, intenti a progettare finalmente il loro futuro insieme. Dal canto suo, Ornella verrà a sapere che tra Raffaele ed Elvira c'è stato qualcosa e ne sarà profondamente delusa, mentre Riccardo chiederà ...

