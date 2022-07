Un Posto Al Sole anticipazioni: la partenza si avvicina, nuovo ostacolo per Nunzio (Di giovedì 14 luglio 2022) Le anticipazioni ci svelano che Nunzio non avrà pace e la data della partenza si avvicina. Cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole? Nunzio Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nunzio e Chiara si apprestano a partire ma accadranno diverse cose che potrebbero annullare i loro progetti. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti di Un Posto Al Sole la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento Nunzio ha deciso di lasciare il caffè Vulcano nelle mani di Samuel. Con uno stratagemma lo ha lasciato da solo ad occuparsi della cucina per vedere se il ... Leggi su direttanews (Di giovedì 14 luglio 2022) Leci svelano chenon avrà pace e la data dellasi. Cosa accadrà al protagonista di UnAlUnAl(Raiplay screenshot)e Chiara si apprestano a partire ma accadranno diverse cose che potrebbero annullare i loro progetti. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti di UnAlla soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momentoha deciso di lasciare il caffè Vulcano nelle mani di Samuel. Con uno stratagemma lo ha lasciato da solo ad occuparsi della cucina per vedere se il ...

