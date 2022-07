Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2022: Roberto scappa da Marina. Lara è incredula (Di giovedì 14 luglio 2022) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 15 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Roberto cerca di chiarire i suoi sentimenti con Marina mentre Lara lo cerca per tutta Procida. Alberto consola CLara dopo le terribili notizie su Tregara. Leggi su comingsoon (Di giovedì 14 luglio 2022) Vediamo insieme cosa rivelano lee le Trame di Unaldel 15. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3,cerca di chiarire i suoi sentimenti conmentrelo cerca per tutta Procida. Alberto consola Cdopo le terribili notizie su Tregara.

