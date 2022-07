Un Altro Domani, Trama Puntate dal 25 al 29 Luglio 2022: Guerra Tra Carmen e Patricia! (Di giovedì 14 luglio 2022) Un Altro Domani, Trama Puntate dal 25 al 29 Luglio 2022: Carmen e Patricia litigano e promettono che si ostacoleranno a vicenda. Angel e Alicia si avvicinano, causando la sofferenza di Ines… Un Altro Domani prosegue ogni pomeriggio su Canale 5 e, nel corso della settimana dal 25 al 29 Luglio 2022, tra Carmen e Patricia la situazione degenererà ulteriormente. Le due donne si dichiareranno Guerra in maniera ormai aperta e per questo motivo gli scontri saranno all’ordine del giorno. Intanto per Ines arrivano momenti di grande sofferenza per via della relazione con Angel. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 14 luglio 2022) Undal 25 al 29e Patricia litigano e promettono che si ostacoleranno a vicenda. Angel e Alicia si avvicinano, causando la sofferenza di Ines… Unprosegue ogni pomeriggio su Canale 5 e, nel corso della settimana dal 25 al 29, trae Patricia la situazione degenererà ulteriormente. Le due donne si dichiarerannoin maniera ormai aperta e per questo motivo gli scontri saranno all’ordine del giorno. Intanto per Ines arrivano momenti di grande sofferenza per via della relazione con Angel. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un ...

Pubblicità

riccardomagi : Alla Camera è così pieno di priorità che questa settimana i lavori d'aula termineranno domani sera, mercoledì. Com… - davide_turrini : @Giulio_Firenze sarà, ma un conto è stare con una +26 per dieci giorni come in spagna e un altro è prendersi una +2… - infoitcultura : Un altro domani, anticipazioni del 15 luglio: la morte di Agustina - infoitcultura : Anticipazioni Un altro domani: Carmen fa davvero pace con Patricia Godoy? - VeraPrimavera7 : RT @Bho98496481: Mi auguro che se un domani J dovesse pubblicare la foto con un altro voi non abbiate il coraggio di fare critiche o di met… -