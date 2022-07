Ultime Notizie – Scalfari, l’innovatore del giornalismo italiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Addio a Eugenio Scalfari, influente e autorevole innovatore del giornalismo italiano, fondatore del settimanale “L’Espresso” e poi del quotidiano “La Repubblica”, ma anche scrittore capace di spaziare dal saggio al romanzo, politico con radici azioniste, radicali e socialiste e intellettuale liberaldemocratico di spicco. Il ‘padre’ del nuovo giornalismo italiano, che ha fatto scuola nel mondo, è morto oggi all’età di 98 anni. Tra i maggiori giornalisti e editorialisti del secondo dopoguerra, Scalfari ha dato vita nel 1955, con Arrigo Benedetti, alla rivista “L’Espresso” e nel 1976 a “La Repubblica” di cui è stato direttore per vent’anni. Partecipò alla fondazione del Partito radicale ed è stato anche deputato per il Partito socialista italiano (1968-72), ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Addio a Eugenio, influente e autorevole innovatore del, fondatore del settimanale “L’Espresso” e poi del quotidiano “La Repubblica”, ma anche scrittore capace di spaziare dal saggio al romanzo, politico con radici azioniste, radicali e socialiste e intellettuale liberaldemocratico di spicco. Il ‘padre’ del nuovo, che ha fatto scuola nel mondo, è morto oggi all’età di 98 anni. Tra i maggiori giornalisti e editorialisti del secondo dopoguerra,ha dato vita nel 1955, con Arrigo Benedetti, alla rivista “L’Espresso” e nel 1976 a “La Repubblica” di cui è stato direttore per vent’anni. Partecipò alla fondazione del Partito radicale ed è stato anche deputato per il Partito socialista(1968-72), ...

