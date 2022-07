Ultime Notizie – Scalfari e ‘La Repubblica’ | il tabloid che cambiò il giornalismo

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Dal 14 gennaio o credete alle versioni ufficiali o credete a La Repubblica”: nel 1976 debuttò con questo slogan pubblicitario in edicola il nuovo quotidiano diretto da Eugenio– morto oggi a 98 anni – che, insieme all’imprenditore Carlo Caracciolo, fu anche l’ideatore di questa nuova iniziativa editoriale destinata a cambiare il volto delitaliano (fu il primo giorno in formato) e a essere imitato in patria e all’estero. “La Repubblica” nacque dall’iniziativa di Caracciolo e, che già ai tempi in cui era direttore del settimanale “L’Espresso” coltivava l’idea di in quotidiano, grazie a una joint venture tra il Gruppo L’Espresso e Arnoldo Mondadori Editore. Per lanciare il giornale,rilasciò un’intervista in cui affermò che la nuova testata si proponeva ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 110.168 i contagiati e 106 le vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 26,8%% . In to… - SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Joao Pedro, Torreira e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - PuoiFidarti : RT @OlderGf: @ultimenotizie @AntonioSassone7 Ultime notizie è il sito fake pagato dal kremlino - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Mario #Draghi boccia la mediazione del ministro #DIncà: avanti con la fiducia #crisidigoverno #governo #m5s #14luglio #iltemp… -

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo A distanza di alcuni mesi dalla notizia che lo scorso febbraio ha ...estiva di show musicali tra ledate ...Trattative sono in corso a Palazzo Chigi (qui sotto lein diretta ). Fonti parlamentari riferiscono di un no di Draghi. Alla fiducia finale, i Cinque Stelle uscirebbero dall'Aula ... Ucraina ultime notizie. Guterres (Onu): speranza per ripresa esportazioni di grano Gialeto e La Palma Alghero festeggiano al fischio finale dell’ultima giornata e volano in Eccellenza. Il Barisardo deve attendere una settimana: vince lo spareggio con il San Teodoro e ottiene la prom ...Uomini e donne, nelle ultime ore è giunta la notizia che un protagonista del format potrebbe non tornare in studio per problemi di salute. Da qualche settimana si è conclusa la stagione di Uomini e ...