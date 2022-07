Ultime Notizie – Prandini (Coldiretti): ‘Da filiera opportunità straordinaria per Paese, va difesa’ (Di giovedì 14 luglio 2022) “Oggi rinnoviamo questo accordo di filiera. Adesso tutti ne parlano, ma quando noi l’abbiamo pensato eravamo dei pionieri, perchè nemmeno si sapeva cosa potesse contenere un contratto di filiera. E abbiamo generato un’opportunità straordinaria per il nostro Paese. Lo diceva Marco Hannappel: in termini di investimento economico, in termini di occupazione, dando possibilità ai nostri agricoltori ma anche all’interda collettività. In questo momento storico garantire 50mila posti di lavoro non è una così scontata”. Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, intervenendo alla firma del rinnovo del contratto di filiera sul tabacco tra Coldiretti e Philip Morris Italia. “Il lavoro che Coldiretti anche nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Oggi rinnoviamo questo accordo di. Adesso tutti ne parlano, ma quando noi l’abbiamo pensato eravamo dei pionieri, perchè nemmeno si sapeva cosa potesse contenere un contratto di. E abbiamo generato un’per il nostro. Lo diceva Marco Hannappel: in termini di investimento economico, in termini di occupazione, dando possibilità ai nostri agricoltori ma anche all’interda collettività. In questo momento storico garantire 50mila posti di lavoro non è una così scontata”. Così Ettore, presidente di, intervenendo alla firma del rinnovo del contratto disul tabacco trae Philip Morris Italia. “Il lavoro cheanche nelle ...

