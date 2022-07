Ultime Notizie – Instagram down, migliaia di segnalazioni (Di giovedì 14 luglio 2022) Instagram down. Quasi 25mila segnalazioni di malfunzionamento per il social network sono state inviate al sito downdetector a cominciare dalle 22 per toccare il culmine poco prima delle 23. Il malfunzionamento riguarda la app (78% segnalazioni), ma anche il caricamento della pagina e il login. L’hashtag #Instagramdown è diventato trending topic su Twitter, primo fra le tendenze mondiali e italiane. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022). Quasi 25miladi malfunzionamento per il social network sono state inviate al sitodetector a cominciare dalle 22 per toccare il culmine poco prima delle 23. Il malfunzionamento riguarda la app (78%), ma anche il caricamento della pagina e il login. L’hashtag #è diventato trending topic su Twitter, primo fra le tendenze mondiali e italiane. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - MLSExpertITA : @marcoceron83 In teoria quando torna il titolare dovrebbe essere lui. Anche se i tempi non sono certi e non è detto… - alexanliberoit : RT @RobbyDreamer: ULTIME NOTIZIE Emerge un filmato che si dice riguardi il presidente Rajapakse in fuga dallo Sri Lanka a bordo di una nav… -