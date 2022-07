Ultime Notizie – Hannappel (Pmi): ‘Nostra innovazione ha capitale produttiva e operativa in Italia’ (Di giovedì 14 luglio 2022) “E’ un percorso che parte dieci anni fa e con orgoglio posso dire che siamo stati pionieri nella creazione di una filiera integrata con un accordo verticale con Coldiretti. Grazie a questo accordo si è creata una filiera agricola in aggiunta a quella industriale. Quando si è dovuto scegliere tra Italia e Germania per la creazione da parte di Philip morris di prodotti di nuova generazione è stata scelta l’Italia perchè aveva una filiera agricola, aveva delle eccellenze in ambito di meccatronica, e così a Bologna è nata la più grande fabbrica che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, la più grande di Philip Morris al mondo, e quella che ha portato un prodotto antico, le sigarette, ad avere un successore dietro cui c’è tanta innovazione e scienza, con 8 miliardi di investimento in ricerca e sviluppo. Ma questa innovazione ha la capitale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “E’ un percorso che parte dieci anni fa e con orgoglio posso dire che siamo stati pionieri nella creazione di una filiera integrata con un accordo verticale con Coldiretti. Grazie a questo accordo si è creata una filiera agricola in aggiunta a quella industriale. Quando si è dovuto scegliere tra Italia e Germania per la creazione da parte di Philip morris di prodotti di nuova generazione è stata scelta l’Italia perchè aveva una filiera agricola, aveva delle eccellenze in ambito di meccatronica, e così a Bologna è nata la più grande fabbrica che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, la più grande di Philip Morris al mondo, e quella che ha portato un prodotto antico, le sigarette, ad avere un successore dietro cui c’è tantae scienza, con 8 miliardi di investimento in ricerca e sviluppo. Ma questaha la...

