Ultime Notizie – Governo | quanto costa una crisi oggi?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ognidiha un costo economico, in genere proporzionale aè grave e adura. Unadiavrebbe un costo rilevante anche per un’altra ragione sostanziale: la congiuntura è tutt’altro che favorevole e il contesto internazionale è segnato dalla guerra in Ucraina, e dalle sue conseguenze a partire dall’aumento dell’inflazione e dalla carenza di materie prime. Non solo, a rallentare l’attività economica potrebbe contribuire anche una nuova consistente ondata di contagi Covid. Anche sul fronte dei mercati finanziari, l’instabilità politica si paga. Basta guardare cosa dicono i principali indicatori già questa mattina. Piazza Affari, quando è in corso la discussione al Senato sul Dl Aiuti che potrebbe portare al voto di fiducia e, ...