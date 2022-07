Ultime Notizie – Dimissioni Draghi, Di Maio: “Conte ha causato la crisi dell’Italia” (Di giovedì 14 luglio 2022) Draghi “ha dimostrato di essere di parola, il Cdm ha preso atto di una situazione gravissima, lo vedremo da domani sullo spread e sulle borse. Ora rischiamo di andare in esercizio provvisorio, questo vuol dire non avere un governo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Speciale Tg1, dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte del premier Mario Draghi, Dimissioni poi respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Conte – ha aggiunto – ha causato la crisi dell’Italia, un po’ coscientemente, un po’ no”. “Credo che si stesse pianificando questa crisi da tempo, io lo chiamo il partito di Conte perché quello non è più il Movimento” ha detto Di Maio. E ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022)“ha dimostrato di essere di parola, il Cdm ha preso atto di una situazione gravissima, lo vedremo da domani sullo spread e sulle borse. Ora rischiamo di andare in esercizio provvisorio, questo vuol dire non avere un governo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite di Speciale Tg1, dopo l’annuncio delleda parte del premier Mariopoi respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “– ha aggiunto – hala, un po’ coscientemente, un po’ no”. “Credo che si stesse pianificando questada tempo, io lo chiamo il partito diperché quello non è più il Movimento” ha detto Di. E ...

