Ultime Notizie – Danimarca | si stacca carrozza montagne russe | morta 14enne

(Di giovedì 14 luglio 2022) Una ragazza di 14 anni èe un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito al parco di divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, dopo che si èta l’ultimadelledove erano saliti. Lo ha detto il direttore del parco a tema Henrik Ragborg Olsen all’emittente Tv2. ”Si èta la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno”, ha aggiunto. I vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste intrappolate sulla giostra dopo l’incidente. La polizia danese ha aperto un’inchiesta per individuare le cause dell’incidente e ha chiuso fino a nuovo avviso il parco dopo averlo evacuato. Secondo il Copenhagen Post, il tredicenne portato in ospedale è rimasto ferito alla mano. ”Abbiamo sgomberato il parco e stiamo fornendo ...

Pubblicità

SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - SkyTG24 : I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il #M5s non ha partecipato al voto risultando assente Gli aggiorname… - sole24ore : ?? Biden, la guerra di Putin deve fallire: - italiaPROGRESS : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto alle… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… -

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Sul palco del Marostica Summer Festival, giovedì 14 luglio erano attesi ...estiva di show musicali tra le...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Nonostante il grande entusiasmo generato dalla presenza dell'amato attore ... alledue attesissime puntate ... Ucraina ultime notizie. «A Vinnytsia sale a 21 il bilancio delle vittime», 46 dispersi Milano, 14 lug.(Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 56.904 tamponi effettuati, sono 14.429 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ...Il 27enne ha lasciato la Lazio il mese scorso al termine del suo contratto. È l'ultima aggiunta alla squadra del Brentford in vista della prossima stagione della Premier League 2022/23 e ha firmato un ...