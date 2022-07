Ultime Notizie – Crisi Governo, Renzi: “Nulla giustifica oggi fine esecutivo” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Io sono un estimatore del premier Draghi e con la stessa franchezza bisogna avere il coraggio di dire a Draghi che Nulla giustifica oggi la fine del Governo”. Così Matteo Renzi intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia al dl Aiuti al Senato. “Sono momenti delicati per le democrazie in questo 2022,ci sono difficoltà enormi” e Draghi “deve continuare a fare il presidente del Consiglio perché serve all’Italia. Se oggi ci fosse una Crisi, festeggeranno in capitali non democratiche”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Io sono un estimatore del premier Draghi e con la stessa franchezza bisogna avere il coraggio di dire a Draghi cheladel”. Così Matteointervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia al dl Aiuti al Senato. “Sono momenti delicati per le democrazie in questo 2022,ci sono difficoltà enormi” e Draghi “deve continuare a fare il presidente del Consiglio perché serve all’Italia. Seci fosse una, festeggeranno in capitali non democratiche”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

